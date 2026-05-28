پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: پیگیری مجدانه حقوق مردم به خصوص نسبت به امر معیشت آنان و مهار تورم و مبارزه با گرانی و گرانفروشی از موضوعات مهمی است که امیدوارم در تحقق آن همچون گذشته موفق و مؤید باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهری؛ آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با تبریک انتخاب مجدد دکتر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی بر تامین رفاه و معیشت مردم تاکید کرد.
متن پیام آیت الله حسینی بوشهری به دکتر قالیباف به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر قالیباف (زیدعزه)
انتخاب مجدد شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی که نشان از اعتماد نمایندگان مردم به مدیری توانمند و متعهد میباشد را صمیمانه تبریک میگویم.
ریاست مجلس علاوه بر مسئولیت سنگین رئیس قوه مقننه و اداره مجلس، دارای یک جایگاه ملی و بین المللی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.
همراهی و همدلی جنابعالی با سایر قوا در تمشیت امور کشور و پیگیری مجدانه حقوق مردم به خصوص نسبت به امر معیشت آنان و مهار تورم و مبارزه با گرانی و گرانفروشی از جمله موضوعات مهمی است که امیدوارم در تحقق آن همچون گذشته موفق و مؤید باشید.
همچنین لازم میدانم حقیقتا از مجاهدتهای شما در طول هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و پذیرش ریاست هئیت مذاکره کننده که قطعا انگیزهای جز اخلاص و ایثار ــ آن هم در این شرایط خاص و حساس ــ برای آن متصور نیست، در جهت تثبیت اقتدار و استقلال کشور و پایان بخشیدن به جنگ در ذیل دستورات و رهنمودهای مقام معظم رهبری؛ آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای (دام ظله) قدردانی و تشکر نمایم.
رجاء واثق دارم که شرط موفقیت شما در همه این عرصهها در سایه توکل به خداوند متعال، بیشتر خواهد بود.