به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش مرکزی جرقویه با اشاره به لزوم نظارت‌های بهداشتی و شرعی در ذبح دام نذری گفت:قربانگاه نذورات مردمی امسال برای اولین بار در مساحتی حدود ۱۰۰ متر مربع و با هزینه‌ای بالغ بر ۳۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات کمیته امداد برای آماده سازی و تجهیز آن، احداث و افتتاح شد.

رسول شفیعی افزود: در روز عید سعید قربان ۲۸ رأس گوسفند از سوی خیران با هزینه‌ای بالغ بر ۷ میلیارد ریال تأمین و در این قربانگاه تحت نظارت شبکه دامپزشکی و کارشناس مذهبی ذبح و برای توزیع بین بیش از هزار خانوار تحت حمایت این نهاد آماده شد.