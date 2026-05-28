پخش زنده
امروز: -
اولین قربانگاه تحت نظارت توسط کمیته امداد بخش مرکزی جرقویه در شهر نیک آباد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش مرکزی جرقویه با اشاره به لزوم نظارتهای بهداشتی و شرعی در ذبح دام نذری گفت:قربانگاه نذورات مردمی امسال برای اولین بار در مساحتی حدود ۱۰۰ متر مربع و با هزینهای بالغ بر ۳۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات کمیته امداد برای آماده سازی و تجهیز آن، احداث و افتتاح شد.
رسول شفیعی افزود: در روز عید سعید قربان ۲۸ رأس گوسفند از سوی خیران با هزینهای بالغ بر ۷ میلیارد ریال تأمین و در این قربانگاه تحت نظارت شبکه دامپزشکی و کارشناس مذهبی ذبح و برای توزیع بین بیش از هزار خانوار تحت حمایت این نهاد آماده شد.