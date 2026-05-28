

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست از بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا (هنگ کنگ ۲۰۲۶)، صبح امروز پنجشنبه ۷ خرداد، امیر رضا آهنین مرام ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب چکش با رکورد ۵۹.۹۳ متر در جایگاه نهم ایستاد.

آهنین مرام دو پرتاب اول خود را خطا کرد و در پرتاب سوم با رکورد ۵۹.۹۳ متر در جمع ۸ پرتابگر برتر دور نهایی قرار نگرفت و در نهایت با همین رکورد، در جایگاه نهم قرار گرفت.

" آنکانگ وانگ" پرتابگر چینی در این رقابت با ثبت رکورد ۷۵.۰۷ متر به عنوان نخست دست یافت.

"عبدالرحمان محمد" از قطر و " اندرو آتو بنگ" از ژاپن به ترتیب با رکورد‌های ۷۲.۵۳ متر و ۷۰.۶۴ متر به مقام‌های دوم و سوم دست رسیدند.

بهترین رکورد پرتاب چکش جوانان آسیا در ۱۴ جولای ۲۰۱۲ توسط "احمد امجد" از کویت با ۸۵.۵۷ متر به ثبت رسیده است.