هشتاد و هشتمین اجتماع بزرگ مردم انقلابی و شهیدپرور شهرستان ورامین، صحنه ی نمایش دوباره پیوند با ولایت و میثاق با آرمانهای نظام مدس جمهوری اسلامی ایران بود. شهروندان آگاه ورامینی در این حضور پر شور خود، صرفه جویی را یکی از اهرم های موثر مبارزه با دشمن در عرصه جنگ اقتصادی، برشمردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همچنین در این مراسم پرشور که با حضور قشرهای مختلف مردم، از پیر تا جوان و به ویژه خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، حاضران با سردادن شعارهای «الله اکبر و لبیک یا مجتبی» تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی را بر خود فرض دانستند.