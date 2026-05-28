به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار پایانی لیگ کنفرانس اروپا فصل ۲۰۲۵/۲۰۲۶ تیم‌های فوتبال کریستال پالاس انگلیس و رایو وایه کانو اسپانیا در استادیوم ردبول آره نا در شهر لایپزیش آلمان و با داوری مائوریتزیو ماریانی از ایتالیا به مصاف هم رفتند.

در دقیقه ۳۶ یکی از تماشاگران رایو وایه کانو دچار مشکل شد و آگوستو باتایا دروازه‌بان تیم رایو وایه کانو با اشاره از داور خواست بازی متوقف شود و پس از چند دقیقه نیرو‌های انتظامات به محل حادثه رسیدگی کنند و کمی بعد نیز امدادگران پزشکی در صحنه حاضر شدند و به وضعیت هوادار اسپانیایی رسیدگی کردند.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم کریستال پالاس بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۵۰ ژان فیلیپه ماتتا مهاجم فرانسوی دروازه رایو وایه کانو را باز کرد.

پس از دریافت گل بازیکنان رایو وایه کانو برای جبران گل خورده تلاش زیادی انجام دادند، اما خط دفاعی کریستال پالاس در این بازی عملکرد موفقی داشت تا شاگردان الیور گلاسنر با پیروز ۱ - ۰ فاتح لیگ کنفرانس اروپا شوند.

تیم کریستال پالاس نخستین جام اروپایی تاریخ ۱۲۰ سالهٔ خود را به دست آورد؛ و همچنین سومین جامش در یک سال اخیر را فتح کرد. پیش از این، پالاس در ماه مه ۲۰۲۵ قهرمان جام حذفی انگلیس و در اوت ۲۰۲۵ فاتح سوپرجام انگلیس شده بود.

در این دوره تیم‌های شاختار دونیتسک اوکراین و استراسبورگ فرانسه سوم مشترک شدند.

در فصل قبل تیم چلسی انگلیس با شکست رئال بتیس اسپانیا قهرمان شد و تیم‌های فیورنتینا ایتالیا و جورگاردنز سوئد سوم مشترک شدند.

به تیم قهرمان ۵ و نایب قهرمان ۳ میلیون یورو پاداش داده شد.

در لیگ کنفرانس اروپا تیم‌های المپیاکوس یونان، وستهام یونایتد و چلسی انگلیس و رم ایتالیا با یک قهرمانی رکورد دار مشترک هستند و تیم فیورنتینا با ۲ نایب قهرمانی و سومی در رده چهارم است.