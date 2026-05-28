مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: یک نفر به علت سقوط از ارتفاعات ونایی در منطقه ماربره بروجرد جان باخت که پیکر وی پس از چند ساعت عملیات کوهستان، منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی‌محمدی گفت: در پی تماس مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر مبنی بر وقوع حادثه سقوط در موقعیت ماربره ارتفاعات ونایی، تیم امداد و نجات کوهستان بروجرد بلافاصله به محل اعزام شد که نجاتگران پس از طی مسافتی طولانی و حضور در صحنه، دریافتند که فرد حادثه‌دیده در دم جان باخته است.

وی افزود: عملیات انتقال با رعایت اصول امدادی انجام و پیکر فرد حادثه‌دیده پس از طی حدود پنج کیلومتر مسیر سخت و کوهستانی، به پایین ارتفاعات منتقل و تحویل شد.

علی‌محمدی با قدردانی از تلاش نیرو‌های امدادی حاضر در عملیات گفت: تیم‌های امداد و نجات کوهستان هلال‌احمر در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی با آمادگی کامل در کنار مردم حضور دارند و مأموریت خود را با دقت، سرعت و رعایت اصول انسانی و امدادی انجام می‌دهند.