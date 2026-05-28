\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u06a9\u0647 \u0634\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0639\u06cc\u062f \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u060c \u0628\u0627 \u0633\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u00ab\u0627\u0644\u0644\u0647\u200c\u0627\u06a9\u0628\u0631\u00bb \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0639\u0627\u0631\u060c \u0631\u0645\u0632 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0647\u06cc\u0686 \u0633\u0644\u0627\u062d\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0627\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u062d\u0627\u0636\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u062b\u0628\u06cc\u062a \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc\u060c \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0647\u0645\u062f\u0644 \u0648 \u0645\u062a\u062d\u062f \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u0648\u06cc\u0645.\n\n\n