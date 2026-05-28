پخش زنده
امروز: -
حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد، صدای ۳ انفجار از شرق شهر بندرعباس شنیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هنوز محل دقیق و منشأ این صداها مشخص نیست و پیگیریها برای مشخص شدن آن ادامه دارد.
همزمان در چند دقیقه، پدافند شهر بندرعباس فعال شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی، مدعی شد: «ارتش آمریکا حملههای هوایی جدیدی را علیه یک مرکز نظامی ایران انجام داد که تهدیدی برای نیروها و ناوبری ما در تنگه هرمز بهشمار میآمد»!
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گفتوگوی تلفنی زنده با شبکه خبر، اظهار داشت: برخی از مردم شهر بندر عباس، صدای این انفجار را شنیدند.
حسین اژدهایی گفت: مقامات رسمی کشوری و لشکری استان، هنوز منشأ صدا را تأیید نکرده و بیانیه یا خبر رسمی ندادهاند؛ خبر ادعا شده رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نیز هنوز تأیید نشده است.