حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد پنجشنبه هفتم خرداد، صدای ۳ انفجار از شرق شهر بندرعباس شنیده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ هنوز محل دقیق و منشأ این صداها مشخص نیست و پیگیریها برای مشخص شدن آن ادامه دارد.
همزمان برای دقایقی پدافند شهر بندرعباس نیز فعال شد.
اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر میشود.
ارتباط زنده حسین اژدهایی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس با شبکه خبر: با وجود خبر رویترز به نقل از آمریکاییها، هیچ یک از مقامهای رسمی منشا صدا را تایید نکردند و هیچ اطلاعیه رسمی ندادند.