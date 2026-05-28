دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیهای شهادت «محمد عوده» فرمانده بزرگ گردانهای القسام را تسلیت گفت و تأکید کرد که این ترور نشانه ورشکستگی اخلاقی و شکست دشمن صهیونیستی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در این بیانیه افزود: با احساسی سرشار از حزن، افتخار و همدردی، شهادت فرمانده بزرگ القسام، محمد عوده (ابوعمرو) را که به همراه همسر و دو فرزندش در جنایت وحشیانه صهیونیستها علیه اهداف غیرنظامی در غزه به شهادت رسید، به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، تمامی گروههای جهادی، ملت فلسطین و امت اسلامی تسلیت میگوئیم.
در این بیانیه تأکید شده است: ما با شدیدترین عبارات این جنایت بزدلانه را محکوم کرده و آن را نقض آشکار تمامی هنجارها، میثاقهای بینالمللی و قوانین بشردوستانه میدانیم. این جنایت در ادامه سلسله جنایات مستمر علیه ملت فلسطین و نقض مکرر آتشبس صورت گرفته است.
جنبش انصارالله یمن خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن فرماندهان مجاهد، بار دیگر نشاندهنده ورشکستگی ارزشی و اخلاقی و بازتاب شکست مفتضحانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی در دستیابی به اهدافشان است. این جنایات، بر درستی و اهمیت گزینه جهاد و مقاومت تأکید میکند. این اقدام و دیگر جنایات، هرگز از صلابت و ثبات قدم مجاهدان نخواهد کاست، بلکه قدرت و اصرار آنان را در مسیر قدس و دفاع از مقدسات در فلسطین اشغالی دوچندان خواهد کرد.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: ما به مسیر جهادی شهید القسام ابوعمرو و تأثیرات روشن او در فعالیتهای نظامی طی سه دهه گذشته افتخار میکنیم. بار دیگر با ملت فلسطین و حقوق مشروع آنها تجدید میثاق میکنیم؛ حقوقی که همدستی جامعه بینالملل و خیانت برخی رژیمهای عربی و اسلامی، از عدالت آن نمیکاهد.
دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن همچنین به تحولات لبنان اشاره کرد و افزود: تنشزایی اسرائیل علیه لبنان را محکوم و تأکید میکنیم که این اقدام با چراغ سبز ایالات متحده صورت گرفته است. این تنشزایی بازتاب حالت شکست و سردرگمی صهیونیستی - آمریکایی و تلاشی برای فرار از تبعات پیروزیهایی است که محور جهاد و مقاومت علیه آنها به دست آورده است.
در پایان این بیانیه آمده است: ما عملیاتهای نظامی قهرمانانه مجاهدان حزبالله را که درسهای سختی به دشمن اسرائیلی داده و طعم ناتوانی و شکست را به آنها چشاندهاند را میستاییم و از جانفشانیهای آنان قدردانی میکنیم.
سید عبدالملک بدر الدین الحوثی رهبر یمن پیشتر در پیامی شهادت محمد عوده فرمانده گردانهای عزالدین القسام و خانواده او را تبریک و تسلیت گفته بود.
سید عبدالملک الحوثی در این پیام با تسلیت شهادت فرمانده نظامی حماس در نوار غزه، گفت: شهادت فرمانده جهادی شهید محمد عوده در نبرد با جبهه کفر، جنایت و طغیان، برگ زرین دیگری بر کارنامه درخشان فداکاری، جهاد، ایثار، صبر، عزم و ارادهای افزوده است که برادران مجاهد در گردانهای القسام از آن برخوردارند و این اراده هرگز درهم نشکسته و در برابر همه چالشها سست نشده است.
او افزود: اعضای مجاهد جنبش حماس و دیگر بخشهای محور جهاد و مقاومت، با یاری خداوند و توکل بر او، در مسیر جهاد علیه دشمنان خدا به عنوان فریضهای الهی و مقدس که خداوند آن را مسیر، سلاح و دژی مستحکم در برابر ستمگران و مستکبران قرار داده است پیش میروند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز چهارشنبه تائید کرد که «محمد عوده» فرمانده گردانهای شهید عزالدین القسام شاخه نظامی این جنبش به شهادت رسیده است.
براساس منابع خبری عربی، در این حمله هوایی علاوه بر شهید عوده، سه نفر دیگر به شهادت رسیده و ۲۰ نفر هم زخمی شدند.
شهید عوده به تازگی به جای شهید «عزالدین حداد» به عنوان فرمانده گردانهای شهید عزالدین القسام منصوب شده بود.