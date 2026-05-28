دستیار و مشاور رئیس جمهور اوکراین از نامه ولودیمیر زلنسکی به دونالد ترامپ و کنگره آمریکا درباره کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، لیتوین در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: زلنسکی در این نامه ضمن هشدار درباره کمبود شدید سامانه‌های پدافند هوایی و موشک‌های رهگیر، خواستار تحویل فوری موشک‌های پاتریوت و سامانه‌های اضافی دفاع هوایی شده است.

او افزود: رئیس جمهور اوکراین علاوه بر ارسال این نامه به ترامپ، یک نسخه از آن را برای کنگره آمریکا هم ارسال کرده است.

به نوشته اوکراین اینفو، در حمله روز یکشنبه (سوم خرداد) روسیه به کی‌یف سه نفر کشته و ۹۲ نفر مجروح شدند.

یوری اینات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین پیشتر اعلام کرده بود که اوکراین به دلیل گلوله‌باران شدید روسیه و مشکلات در تحویل سلاح، با کمبود موشک برای پدافند هوایی خود از جمله سامانه‌های پاتریوت مواجه شده است.

با کاهش قابل توجه ذخایر تسلیحاتی آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران، وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) پیشتر به متحدان اروپایی هشدار داده بود که زمان تحویل سلاح‌ها با هدف پرکردن ذخایر طولانی‌تر می‌شود.

واشنگتن در میانه تلاش برای پرکردن ذخایر تسلیحات خود که در نتیجه جنگ با ایران تخلیه شده‌اند، به متحدان اروپایی از جمله بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی هشدار داده است که منتظر تاخیر‌های طولانی در تحویل سلاح‌های آمریکایی باشند.

به گفته منابع آگاه به این موضوع، علاوه بر هشدار به کشور‌های یاد شده از سوی پنتاگون، مذاکراتی نیز در مورد به تعویق انداختن ارسال محموله‌ها به آسیا وجود دارد.