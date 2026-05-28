معاون فرماندار: حمایت ازگلخانهداران وفعالان حوزه تولیدگیاهان زینتی میتواند به گسترش فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوالحسنی معاون فرماندار گفت: در شرایطی که ایجادفرصتهای شغلی یکی ازنیازهای جدی جامعه به شمار میرود، حمایت ازگلخانهداران وفعالان حوزه تولیدگیاهان زینتی میتواند به گسترش فعالیتهای اقتصادی، جلوگیری ازمهاجرت نیروی کارورونق کسبوکارهای محلی کمک کند.
نبوی زاده گفت: ازویژگیهای شاخص این گلخانه، استفاده از بسترخاک هلندی مخلوط است بستری که نقش مهمی درتقویت رشدریشه، بهبودتهویه خاک وافزایش کیفیت نگهداری گیاهان ایفا میکند. به گفته فعالان این مجموعه، استفاده ازاین بسترتخصصی، شرایط مطلوبی رابرای رشدسالم واصولی گلهای زینتی وآپارتمانی فراهم کرده است.
وی افزود: بیتردید توسعه چنین مجموعههایی نیازمندتوجه بیشتر مسئولان، تسهیل درروندهای اداری و فراهمسازی بسترمناسب برای سرمایهگذاری دربخش کشاورزی وگلخانهای است؛ موضوعی که میتواند راه رابرای گسترش اشتغال وافزایش تولیدداخلی هموارکند.