جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای، حمله‌های رژیم صهیونیستی به شهر صور و اردوگاه‌های پناهندگان در جنوب لبنان را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور و جنایت علیه غیر نظامیان دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش حماس در این بیانیه در واکنش به این حمله‌ها تأکید کرد: تشدید تنش مستمر صهیونیست‌ها علیه شهر صور، اردوگاه‌های آن و مناطق متعددی در جنوب لبنان، به همراه حملات هوایی که اردوگاه‌های الرشیدیه و البص را هدف قرار داد، نشان‌دهنده نقض فاحش حاکمیت لبنان و تجاوز مستقیم به غیرنظامیان بی‌گناه است؛ ما تأکید می‌کنیم که اشغالگران مسئولیت کامل این تنش‌زایی خطرناک و پیامد‌های آن را بر عهده دارند.

در ادامه این بیانیه آمده است: تهدید‌های اشغالگران مبنی بر گسترش تجاوزهای در جنوب لبنان و تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان جهت واداشتن آنها به تخلیه خانه‌هایشان، استمرار سیاست تجاوزکارانه و مجازات دسته‌جمعی است که این رژیم علیه ملت‌های منطقه به کار می‌گیرد. این اقدامات، جنایاتی آشکار است که نیازمند موضع‌گیری فوری بین‌المللی برای توقف و مجازات عاملان آن است.

حماس در ادامه این بیانیه ضمن اعلام حمایت قاطع از لبنان تصریح کرد: ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس، بار دیگر همبستگی کامل خود را با کشور برادر لبنان، اعم از ملت و مقاومت آن اعلام می‌داریم. ما به فرزندان پایداری‌کننده دو ملت لبنان و فلسطین در جنوب درود می‌فرستیم و بر حق مردم جنوب برای مقاومت در برابر اشغالگری و دفاع از سرزمین و حاکمیت خود تأکید می‌کنیم.

این جنبش در پایان این بیانیه، نهاد‌های بین‌المللی را به چالش طلبید و افزود: ما از اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی می‌خواهیم که به مسئولیت‌های سیاسی و انسانی خود عمل کنند. آن‌ها باید برای توقف فوری تجاوزهای مکرر صهیونیست‌ها به لبنان و پایان دادن به سیاست‌های متجاوزانه رژیم اشغالگر علیه ملت‌های امت ما، اقدام فوری انجام دهند.