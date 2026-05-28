روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: جنگ‌های بنیامین نتانیاهو علیه غزه، لبنان، سوریه، ایران و یمن، رژیم اسرائیل را در مسیر فرسایش نظامی، شکست راهبردی و انزوای بین‌المللی قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، واشنگتن پست در این گزارش تاکید می‌کند: نتانیاهو پس از هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) از سیاست بازدارندگی محدود فاصله گرفته و با پیگیری جنگ‌های پی‌درپی، تلاش کرده نقشه خاورمیانه را بازطراحی کند؛ اما این رویکرد نه تنها به تحقق اهداف اعلامی او منجر نشده، حمایت جهانی از رژیم صهیونیستی را نیز به شدت کاهش داده است.

این گزارش می‌افزاید که اهداف نتانیاهو در ایران از جمله نابودی برنامه هسته‌ای و سرنگونی نظام، ناکام مانده و در مقابل، تهران با بستن تنگه هرمز پاسخ داده است.

بنا بر این گزارش، رژیم صهیونیستی اکنون به شکل خطرناکی به حمایت نظامی آمریکا وابسته شده، در حالی که محبوبیت آن در داخل آمریکا به سطحی بی‌سابقه کاهش یافته است.

واشنگتن پست در پایان نتیجه گرفته است که تلاش نتانیاهو برای دستیابی به امنیت مطلق صرفاً از مسیر قدرت نظامی، نتیجه‌ای معکوس داشته و امنیت و توان رژیم اسرائیل را در بلند مدت فرسوده می‌کند.

روزنامه واشنگتن پست پیش‌تر در گزارشی اعلام کرد که ایالات متحده بخش بزرگی از موشک‌های خود را برای محافظت از رژیم صهیونیستی در طول تجاوز مشترک علیه ایران پرتاب کرده به طوری که این امر منجر به کاهش چشمگیر ذخایر پیشرفته موشکی آمریکا شده است.

در گزارش واشنگتن پست آمده است: بر اساس داده‌های وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ارتش ایالات متحده به مراتب بیشتر از (رژیم) اسرائیل از مهمات پیشرفته استفاده کرده و این موضوع ذخایر نظامی واشنگتن را به شدت کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، سه مقام آمریکایی که خواستند نام آنها فاش نشود، تائید کردند که واشنگتن به تنهایی بار اصلی مهار کردن حملات موشک‌های بالستیک ایران علیه رژیم صهیونیستی را در جریان جنگ اخیر بر عهده داشته است.

این گزارش می‌افزاید: ارتش آمریکا بیش از ۲۰۰ فروند موشک سامانه پدافندی تاد (THAAD) را برای دفاع از (رژیم) اسرائیل شلیک کرده است که این رقم تقریباً معادل نیمی از کل ذخایر این موشک‌ها در اختیار پنتاگون است.

در گزارش واشنگتن پست آمده است: علاوه بر این، بیش از ۱۰۰ فروند موشک استاندارد-۳ و استاندارد-۶ نیز از ناو‌های آمریکایی مستقر در شرق مدیترانه پرتاب شده است.

این گزارش می‌افزاید: این در حالی است که (رژیم) اسرائیل تا حد زیادی ذخایر خود را حفظ کرده و کمتر از ۱۰۰ موشک از سامانه پدافندی «پیکان» و حدود ۹۰ موشک از سامانه «فلاخن داوود» خود استفاده کرده است.

در پایان گزارش واشنگتن پست آمده است که «کلی گریکو» پژوهشگر ارشد اندیشکده «استیمسون» ضمن اشاره به سهم عمده ایالات متحده در محافظت از رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز نظامی اخیر به ایران، گفت که آمریکا اکنون فقط با حدود ۲۰۰ موشک تاد در زاردخانه خود و خط تولیدی که قادر به پاسخگویی به تقاضا نیست، باقی مانده است.