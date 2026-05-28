جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای، ترور رئیس ستاد کل گردان‌های القسام به دست رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و آن را نقض آشکار آتش‌بس دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش جهاد اسلامی در این بیانیه افزود: ما با افتخار، شهادت مجاهد بزرگ محمد عوده (ابوعمرو) از فرماندهان ارشد گردان‌های شهید عزالدین القسام را به ملت پایدار فلسطین و تمامی امت عربی و اسلامی تسلیت می‌گوئیم.

در این بیانیه با اشاره به بدعهدی دشمن صهیونیستی آمده است: این ترور، نقض فاحش توافق آتش‌بس در غزه و پشت‌پا زدن به تمامی تفاهم‌ها و تعهداتی است که پیش‌تر به میانجی‌گران داده شده بود. تداوم هدف قرار دادن مناطق مسکونی و ترور فرماندهان، برخلاف تمام موازین انسانی است و با حمایت و شراکت مستقیم دولت آمریکا صورت می‌گیرد.

جهاد اسلامی با تأکید بر ادامه راه جهاد افزود: خون شهدای ما تنها باعث پافشاری بیشتر بر حقوق سلب‌ناپذیر ملت فلسطین خواهد شد. خون قاطبه فرماندهان و مجاهدان، سوختِ موتور مقاومت است و اراده مبارزان ما را برای مقابله با دشمنی که جز زبان زور نمی‌فهمد، مستحکم‌تر خواهد کرد.

این جنبش در پایان بیانیه خود ضمن ابراز همبستگی کامل با همرزمان خود در حماس تأکید کرد: ما صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود را به برادرانمان در جنبش حماس و گردان‌های القسام تقدیم می‌کنیم. اطمینان می‌دهیم که این جنایات نه تنها خللی در صفوف مقاومت ایجاد نمی‌کند بلکه باعث همبستگی بیشتر و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر بر اشغالگران در میدان نبرد خواهد شد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز چهارشنبه تائید کرد که «محمد عوده» فرمانده گردان‌های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی این جنبش به شهادت رسیده است.

براساس منابع خبری عربی، در این حمله هوایی علاوه بر شهید عوده، سه نفر دیگر به شهادت رسیده و ۲۰ نفر هم زخمی شدند.

شهید عوده به تازگی به جای شهید «عزالدین حداد» به عنوان فرمانده گردان‌های شهید عزالدین القسام منصوب شده بود.