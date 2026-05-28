پخش زنده
امروز: -
همزمان با تشدید جنایتهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، حزب الله نیز عملیات ضد صهیونیستی خود علیه مواضع ارتش و تجهیزات و تجمعهای نظامی و سامانه گنبد آهنین رژیم اشغالگر را افزایش داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که یک خودروی مهندسی متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در پادگان الجلیل غربی با پهپاد ابابیل هدف قرار داده است.
منابع صهیونیستی گزارش دادند که در این حمله، یک نظامی رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیده و ۷ تن دیگر زخمی شدهاند. این آمار در حالی منتشر شده که رسانههای صهیونیستی فاش کردند که در نتیجه ادامه حملههای پهپادی حزب الله به این منطقه، دسترسی صهیونیستها به تعدادی از زخمیها امکانپذیر نشده است.
مقاومت، همچنین از حمله به تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی در مسیر رودخانه شهرک زوطر شرقی با حملات موشکی خبر داد. حزب الله، همچنین تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی را در شهرک رب ثلاثین موشکباران کرد.
حزب الله لبنان، همچنین سامانه گنبد آهنین وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه جل العلام دو بار هدف حملههای پهپاد انتحاری ابابیل قرار داد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که ارتش این رژیم به وجود نقص در سامانه هشداردهنده علیه پهپادهای بمبگذاری شده حزب الله اذعان کرده است.
حزب الله لبنان، همچنین در بیانیه دیگری اعلام کرد که موضع توپخانه اشغالگران صهیونیست را در شهرک العدیسه در چند نوبت با رگبار موشکی هدف قرار داده است.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حملههای حزب الله به خودروهای زرهی ارتش اسرائیل، دو نظامی دیگر صهیونیست زخمی شدهاند.