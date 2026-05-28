نخست‌وزیر نروژ با اشاره به افزایش نگرانی‌های امنیتی در قاره اروپا، تاکید کرد: کشورش زیر چتر هسته‌ای فرانسه قرار خواهد گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گار استور که برای امضای یک توافقنامه دفاعی جدید با فرانسه راهی پاریس شده است، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: این توافق شامل پیوستن نروژ به طرح فرانسه برای ایجاد یک بازدارندگی هسته‌ای تحت رهبری پاریس است.

او افزود: ما این کار را با توجه به افزایش تهدید‌های امنیتی در اروپا از جمله بازسازی و تقویت توان نظامی روسیه از جمله در حوزه سلاح‌های هسته‌ای و جنگ در اوکراین، انجام می‌دهیم.

نخست‌وزیر نروژ تاکید کرد که در زمان صلح، هیچ سلاح هسته‌ای در خاک نروژ مستقر نخواهد شد.

سفارت روسیه در اسلو پیشتر در بیانیه‌ای در واکنش به کمک هشت میلیارد دلاری نروژ به اوکراین گفته بود که این کشور با چنین اقداماتی هیزم در آتش جنگ اوکراین می‌ریزد و آن را شعله‌ورتر می‌کند.

سفارت روسیه در اسلو پایتخت نروژ در واکنش به کمک‌های این کشور به اوکراین در بیانیه‌ای، نوشت: همزمان با تلاش‌های ایالات متحده که ظاهراً متحد اصلی نروژ است برای دستیابی به پیشرفت در روند مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین، اسلو همچنان به آتش جنگ اوکراین دامن می‌زند.

این بیانیه خاطرنشان کرد: واضح است که در بحران جنگ اوکراین، نروژی‌ها با رویکرد‌های سازش‌ناپذیر حزب جنگ‌طلب اروپا یا به قول خودشان «ائتلاف مشتاقان» همبستگی دارند. آنها فقط در پی تداوم جنگ ترکیبی علیه روسیه تا کشته شدن آخرین نیروی اوکراینی و وارد کردن حداکثر خسارت به مسکو هستند.