به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شیخ علیشاهی با اشاره به مقام اول شهرستان ابرکوه در خرید تضمینی گندم در سال زراعی قبل، افزود: امسال سطح ابلاغی این شهرستان در حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار می‌باشد و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰ هزار تن گندم از مزارع این شهرستان برداشت شود.



وی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری را مبلغ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم عنوان نمود.

علی محمدهوشمندمدیرشهرستان نیز سطح زیرکشت گندم و جو را به ترتیب ۲ هزار و ۳۰۰ و ۷۵۰ هکتار اعلام و تصریح کرد: مبارزه با آفت سن مادری و پوره سن، دربیش از ۹۰ درصد از سطح زیرکشت انجام شده است.

وی با اشاره به توزیع بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ تن انواع کود‌های شیمیایی و وجود بیش از یک هزار دستگاه انواع ماشین آلات کشاورزی و جایگاه اول این شهرستان در جذب نهاده‌های کشاورزی و مکانیزاسیون در استان یزد، افزود: با تمهیدات اندیشیده شده، خرید تضمینی گندم توسط سه مرکز و زیر نظر سه عامل تشخیص که کارشناسان خبره جهادکشاورزی هستند، انجام می‌شود.

هوشمند گفت: فرآیند برداشت گندم توسط ۲۴ کمباین مهاجر و تحت نظارت ۱۵ کارشناس جهادکشاورزی که میزان رطوبت گندم و همچنین درصد ریزش کمباین‌ها را بررسی می‌کنند، در اواسط خرداد ماه از مزارع این شهرستان آغاز می‌شود.



این مسئول در پایان اظهار داشت: هماهنگی با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جهت تامین به موقع سوخت کمباین ها، آمادگی آتش نشانی به منظور اطفاء حریق، ضرورت تجهیزچاه‌های کشاورزی به کپسول آتش‌نشانی، تاکید بر نظارت دقیق ناظران جهادکشاورزی بر برداشت گندم وعدم تخصیص سوخت به کمباین‌هایی که درصدریزش بالایی داشته باشند ازجمله مصوبات مهم این جلسه بود.

گفتنی است شهرستان ابرکوه با داشتن بیش از ۱۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی، یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات زراعی در استان یزد می‌باشد.