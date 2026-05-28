استاندار گیلان با تأکید بر مفهوم «نه شرقی، نه غربی» در اندیشه انقلاب اسلامی، گفت: این شعار به معنای استقلال در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور و وابستگی نداشتن به قدرت‌های جهانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مراسم بدرقه کاروان پیاده استان گیلان با هدف زیارت مرقد مطهر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره)، با حضور هادی حق شناس در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.

استاندار گیلان در این مراسم با اشاره به مبانی فکری انقلاب اسلامی گفت : شعار «نه شرقی، نه غربی» به معنای قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه ناظر بر وابستگی نداشتن و حفظ استقلال در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور است.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اصول استقلال سیاسی استوار بوده است، افزود: این رویکرد موجب شده تا نظام اسلامی در عرصه بین‌المللی با اتکا به اراده ملی مسیر خود را دنبال کند.

وی همچنین با اشاره به نقش حرکت‌های مردمی در تقویت هویت دینی و انقلابی در جامعه گفت: آیین‌هایی همچون پیاده‌روی به سمت مرقد امام خمینی (ره) و همچنین فرهنگ اربعین، جلوه‌ای از پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و استمرار این مسیر است.

استاندار گیلان همچنین از تلاش دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی برگزاری این حرکت معنوی قدردانی کرد و نقش مجموعه‌های مختلف از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در پشتیبانی و همراهی با این برنامه مورد توجه قرار داد.