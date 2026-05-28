به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نماهنگ لگویی درباره دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، در شبکه ایکس منتشر کرد.

متن آهنگ به شرح زیر است:

سلام ای فرشته‌ها...

با بال‌های سپیدتان

آهنِ سرد فرود آمد،

و همه روشنایی را با خود برد...

شما مرا به این فضای آرام و پرشکوه آوردید،

اما من، قلبم را در میان ویرانه‌ها جا گذاشته‌ام.

ما داشتیم روی تخته‌سیاه، ستاره‌های کوچک می‌کشیدیم...

که ناگهان آسمان شکافت و رعد غرید.

شما اینجا، در این بلندی‌های پاک، چنگ می‌نوازید و آواز می‌خوانید،

اما من... تنها زوزه‌ی آژیرها را می‌شنوم.

من در آغوش ابرهای شما در امانم،

اما خواب به چشمانم نمی‌آید،

زیرا دوستانم زیر تلی از خاکستر خفته‌اند.

کسی باید از دلِ آسمان به پایین پر بکشد...

کسی باید در چشمان هیولا خیره شود...

کسی باید قساوت را در هم بشکند...

کسی باید نگهبان دروازه‌های مدرسه باشد...

کسی...

باید...

کسی باید...

چنگ‌هایتان را زمین بگذارید،

و به این درد و رنج بنگرید...

کسی باید برود،

و زیر باران بایستد.

شما که بال دارید...

شما که نور دارید...

لطفاً... زمین را به آغوش شب نسپارید.

من دیگر نمی‌توانم برگردم...

اما کسی...

این کار را خواهد کرد.

تقدیم به کودکانی که هرگز فارغ‌التحصیل نشدند...