سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به توافقنامه کریدوری (راهگذری) آمریکا و ارمنستان گفت: ایران، مخالفت خود را با حضور ناامن ساز آمریکا در قفقاز جنوبی اعلام کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای اسماعیل بقایی با تأکید بر موضع روشن جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات قفقاز جنوبی اعلام کرد: تهران درباره نیات بدخواهانه آمریکا با سابقه شرارت و تجاوزگری در مناطق مختلف دنیا، سوءظن جدی دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران از توسعه همکاری‌های اقتصادی و رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی استقبال می‌کند، اما مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای را تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه می‌داند.

آقای بقایی افزود: قفقاز جنوبی همسایه ما بوده و امنیت و پیشرفت اقتصادی آن با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران گره خورده است.

این سخنان، پس از امضای توافقنامه مشارکت راهبردی میان آمریکا و ارمنستان درباره کریدور (راهگذر) موسوم به «تریپ» مطرح شد.