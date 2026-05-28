دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه حدود ۱۲ درصد سیمان‌های تولیدی در کشور به سیمان آمیخته اختصاص دارد، گفت: به بیش از ۴۰ نوع محصول در بورس (بازار) کالا رسیده‌ایم.

علی اکبر الوندیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، درباره تولید سیمان‌های آمیخته در کشور، اظهار داشت: در بحث توسعه محصول‌های سیمانی، مرتب در حال تحقیق و توسعه برای تولید سیمان‌های جدید هستیم. اکنون به بیش از ۴۰ نوع محصول در بورس (بازار) کالا رسیده‌ایم و استاندارد‌های تولید محصول جدید، ابلاغ شده است.

الوندیان گفت: توسعه محصول‌های جدید، علاوه بر توجه به دوام در آینده واحدهای مسکونی و صنعتی، بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت را نیز به همراه دارد که با توسعه محصول‌های جدید سیمانی، هر دو هدف را با هم پیش می‌برد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، درباره اینکه چند درصد از سیمان‌های تولیدی کشور به سیمان‌های آمیخته اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: چیزی حدود ۱۲ درصد سیمان‌هایی که عرضه می‌شود و به فروش می‌رسد، به سیمان‌های آمیخته اختصاص دارد که در این‌باره در ابتدای راه هستیم، اما زمینه‌های آن فراهم شده است و ان‌شاءالله در این عرصه، توسعه بیشتری پیدا کند.

الوندیان گفت: ما از ۲ درصد به ۱۲ درصد رسیده‌ایم و تولید سیمان‌های آمیخته، روند رو به رشدی دارد، اما در کنار رشد تولید، به فرهنگ‌سازی و افزایش مهارت‌های مصرفی این نوع سیمان‌ها نیز باید در جایگاه خود توجه کرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه ما بسیار امیدواریم این سیمان‌های جدید، جایگاه خود را در کشور پیدا کند، اظهار داشت: اکنون در همه دنیا این سیمان‌های آمیخته، جایگاه خود را یافته‌اند و در کشور نیز زمینه‌های کار، فراهم و استانداردهای آن تعریف شده است؛ دانش آن در کشور وجود دارد، در حال تولید هستیم و امیدواریم مصرف آن نیز رو به رشد باشد.

الوندیان درباره جایگزینی مصرف سوخت در صنعت سیمان نیز گفت: بحث اقتصاد انرژی در صنعت سیمان مطرح است که خیلی باید به آن توجه شود. به هر حال ما محاسبه می‌کنیم که برای تولید یک تن سیمان، چقدر باید سوخت مصرف شود و چقدر باید بابت آن هزینه پرداخت کنیم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: اکنون سوخت‌هایی که در تولید سیمان مصرف می‌شود، گاز، مازوت، زغال سنگ و آر دی اف است. ضمن اینکه از پسماند‌های شهری نیز به عنوان سوخت برای تولید سیمان استفاده می‌شود و باید شهرداری این پسماند‌ها را در اختیار کارخانه‌های سیمان قرار دهد.

الوندیان ادامه داد: برخی از پسماند‌های شهری که تجدیدپذیر نیست، باید به چرخه امحا برگردد و از انرژی آن استفاده شود که بخشی از رسالت اجتماعی صنعت سیمان، امحای این پسماند‌های شهری است؛ کوره‌های سیمان که در دمای بیش از ۱۳۰۰ درجه فعالیت می‌کند، قابلیت امحا و بازیافت این پسماند‌های شهری را دارد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: در بحث توسعه سبد انرژی در صنعت سیمان نیز آنچه اکنون وجود دارد، پس از گاز، مازوت به عنوان سوخت جایگزین است، چون مشعل‌های این صنعت، دوگانه سوز هستند.

الوندیان اظهار داشت: البته در حوزه سوخت‌های جایگزین و اضافه کردن منابع جدید از زغال سنگی که استخراج می‌شود، ما باید در ماشین‌آلات و تجهیزات پودرسازی زغال سنگ و تزریق به داخل کوره، سرمایه‌گذاری کنیم که اکنون در کشور چنین ظرفیتی نداریم، اما در آینده باید از کارخانه‌هایی که نزدیک به منابع زغال سنگ هستند، استفاده شود؛ بویژه اینکه منابع غنی زغال سنگ داریم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: با روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، استفاده از سوخت‌های جایگزین در آینده، توجیه اقتصادی می‌یابد و صرفه اقتصادی دارد.

الوندیان گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که در قیمت تمام‌شده محصول‌های سیمانی، بسیار مؤثر است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: ما مخالف افزایش قیمت انرژی نیستیم، آنچه تقاضا داریم این است که همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، معادل آن در قیمت تمام‌شده سیمان نیز افزایش قیمت اعمال شود، نه اینکه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش بدهند، سپس ما به دنبال اثبات آن باشیم تا بتوانیم معادل آن، قیمت سیمان را افزایش دهیم.

الوندیان اظهار داشت: دوم اینکه مردم نباید نگران افزایش قیمت سیمان باشند، چون در هر متر مربع ساختمان، ۳ پاکت ۵۰ کیلویی سیمان مصرف می‌شود و بر اساس استنادهای رسمی، سیمان ۲ درصد در هزینه ساخت مسکن نقش دارد؛ قیمت سیمان، عامل اثرگذاری در قیمت ساخت و ساز مسکن نیست و ضرورتی ندارد که ما یارانه سنگین برای آن اختصاص دهیم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: اکنون، ارزان‌ترین سیمان دنیا را در کشور داریم، اما در عین حال، گران‌ترین ساختمان‌ها را نیز شهروندان ما تهیه می‌کنند.

الوندیان ادامه داد: بنابر این، افزایش قیمت سیمان از نظر محاسبه‌‌ای، موجب افزایش قیمت مسکن نمی‌شود و سهم آن در هزینه‌های ساختمان، بسیار ناچیز است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پایان، تصریح کرد: ما مخالفتی با افزایش هزینه حامل‌های انرژی نداریم. در کشور نیاز نیست که این همه یارانه به این موضوع داده شود، اما باید متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و معادل آن، قیمت تمام‌شده سیمان هم افزایش یابد.