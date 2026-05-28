ساکنان کیش در هشتاد و هشتمین شب از حماسه خیابان صرفه جویی و درست مصرف کردن را بهترین روش مدیریت منابع طبیعی کشور در جنگ تحمیلی سوم برشمردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی بهترین کمک به کشور در جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران و مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمنان ایران اسلامی را صرفه جویی و درست مصرف کردن اشاره کردند.

شركت كنندگان در مراسم اجتماع شبانه مردمي مديريت مصرف، خريد كالاهاي ايراني، خاموش كردن لامپ هاي اضافه و رعايت الگوي مصرف برق و آب را بهترين روش مقابله با دسيسه هاي دشمنان در حوزه اقتصادي عليه كشورمان اعلام كردند.