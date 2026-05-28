رژیم صهیونیستی یک ساخت مسکونی را در مرکز شهر غزه هدف قرار داده و مدعی ترور شماری از فرماندهان حماس شده است.

حمله رژیم صهیونیستی به یک ساختمان در شهر غزه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،در این حمله هوایی یک منزل مسکونی در کنار برج الاسراء در خیابان عمر مختار هدف قرار گرفته است.

در این حمله که منجر به آتش سوزی گسترده شده است، شماری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شده‌اند.

براساس اعلام رسانه‌های فلسطینی، نیرو‌های امدادی تاکنون چهار شهید و ۱۵ زخمی را از زیرآوار خارج کرده‌اند.

خبرگزاری سما از افزایش شمار شهدا به هفت نفر خبر داده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی ادعا کردند که این حمله با هدف ترور عزالدین بیک فرمانده تیپ شمال و عماد أسلیم فرمانده گردان زیتون و جانشین فرمانده تیپ غزه حماس انجام شده است.