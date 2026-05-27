دولت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: لندن و ورشو با هدف تقویت روابط دوجانبه در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، انرژی و امنیت اقتصادی پیمان امنیتی و دفاعی امضا کرده‌اند.

پیمان امنیتی و دفاعی انگلیس و لهستان برای مقابله با روسیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه دولت انگلیس آمده است: بر اساس این پیمان، لندن و ورشو متعهد شدند که موشک‌های پدافند هوایی میان‌برد را توسعه دهند، همکاری در مقابله با تهدید‌های ترکیبی روسیه را تعمیق بخشند، تدارکات مشترک را تقویت کنند، رزمایش‌های نظامی را افزایش دهند و متعهد شدند که به یکدیگر در صورت حمله نظامی، کمک کنند.

بر اساس این بیانیه، انگلیس و لهستان همچنین توافق کردند که روابط خود را در زمینه‌های انرژی و اقلیم، امنیت اقتصادی و مهاجرت تعمیق بخشند.

خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که انگلیس و لهستان در حال نهایی کردن یک پیمان جدید امنیتی و دفاعی هستند که تمرکز اصلی آن مقابله با روسیه اعلام شده است.

دونالد توسک نخست‌وزیر لهستان اعلام کرد که این توافق نشانه تعمیق همکاری‌های نظامی و سیاسی میان دو کشور در شرایط افزایش نگرانی‌های امنیتی در اروپا است.

توسک پس از دیدار با مقام‌های انگلیسی گفت که لندن و ورشو درباره همکاری‌های دفاعی، امنیت سایبری، انرژی و پشتیبانی نظامی به توافق‌های گسترده‌ای رسیده‌اند.

او تأکید کرد: جنگ اوکراین و رفتار‌های روسیه باعث شده کشور‌های اروپایی بیش از گذشته به دنبال اتحاد‌های امنیتی جدید باشند.

براساس این گزارش، پیمان جدید می‌تواند همکاری نزدیک‌تر نظامی، رزمایش‌های مشترک و توسعه صنایع دفاعی دو کشور را شامل شود. انگلیس و لهستان در سال‌های اخیر از اصلی‌ترین حامیان اوکراین در برابر روسیه بوده‌اند و هر دو کشور بار‌ها هشدار داده‌اند که تهدید مسکو محدود به اوکراین نخواهد ماند.

رویترز می‌نویسد دولت انگلیس همچنین در تلاش است روابط خود با کشور‌های اروپای شرقی را پس از برگزیت تقویت کند و لهستان را یکی از شرکای کلیدی خود در شرق اروپا می‌داند.

توسک نیز گفت که امنیت اروپا اکنون به همکاری نزدیک‌تر میان کشور‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) وابسته است و باید برای مقابله با تهدید‌های روسیه، آمادگی بلندمدت ایجاد شود.

روسیه همواره ادعای سران کشور‌های اروپایی را در مورد آماده شدن مسکو برای حمله اروپا رد کرده است.