به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گزارش‌ها حاکی است در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه البص شهر صور در جنوب لبنان، چند تن شهید و تعداد دیگری نیز زخمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از هشدار تخلیه شهر بزرگ و پرجمعیت صور، خواستار تخلیه مناطق جنوب لبنان تا شمال رود الزهرانی شد و تمامی این مناطق را «مناطق جنگی» اعلام کرد.

در پی این اقدام ارتش رژیم صهیونیستی، ده‌ها هزار نفر از مردم شهر ۱۶۰ هزار نفری صور مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند و نیرو‌های امنیتی و امدادی در این شهر در حالت آماده باش کامل قرار گرفته‌اند.

همزمان وزارت بهداشت لبنان در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از دوم مارس (۱۱ اسفند ماه) تا ۲۷ مه (۶ خرداد ماه) سه هزار و ۲۶۹ شهروند این کشور در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

در همین مدت ۹ هزار و ۸۴۰ شهروند لبنانی نیز زخمی شده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اذعان کرد که در یک هفته گذشته بالغ بر ۵۵۰ هدف را در لبنان مورد اصابت قرار داده است.

در حالی که بنا بر اعلام منابع لبنانی، بیشتر زیرساخت‌های غیرنظامی و خانه‌های مسکونی به ویژه در جنوب لبنان در هفته اخیر هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه جنایت خود مدعی شده است که این حمله‌ها را علیه اهداف وابسته به زیرساخت‌های نظامی حزب الله انجام داده است.

ارتش صهیونیستی در بیانیه خود مدعی شده است که به ساختمان‌های نظامی، مقرها و مواضع پرتاب موشک حزب الله در بقاع متعلق به حزب الله حمله کرده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که هویت بسیاری از قربانیان و شهدای لبنانی که شامل غیر نظامیان و زنان و کودکان هستند، نشان‌دهنده غیر نظامی بودن اماکنی است که حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه آن‌ها صورت گرفته است.