گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در بیانیهای شهادت «محمد علی عوده» (ابوعمرو) رئیس ستاد کل این گردانها را در عملیات ترور رژیم صهیونیستی تسلیت گفت و تاکید کرد: این ترورها اراده ما را برای آزادی قدس مستحکمتر میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گردانهای القسام در این بیانیه تأکید کرد: با افتخار و سربلندی، شهادت یکی از فرماندهان تراز اول مقاومت فلسطین و از برجستهترین مردانی که دههها در گمنامی مجاهدت کرد را به امت اسلامی تسلیت میگوئیم.
در ادامه این بیانیه درباره نحوه شهادت محمد عوده آمده است: فرمانده بزرگ ما، محمد علی عوده شامگاه سهشنبه در یک عملیات ترور بزدلانه که منجر به شهادت وی، همسر، فرزندان و شماری از غیرنظامیان شد، به مقام رفیع شهادت نائل آمد. این جنایت در ادامه سلسله جنایات مستمر اشغالگران و جنگ نسلکشی که نزدیک به دو سال و نیم است متوقف نشده است، صورت گرفت.
القسام با اشاره به همزمانی این حادثه با ایام مذهبی خاطرنشان کرد: چه عاقبت و پایان باشکوهی که خداوند فرمانده دلاور ما را در روز عرفه و شب عید قربان برگزید؛ او جان و خانوادهاش را به عنوان قربانی در راه خدا تقدیم کرد تا به کاروان شهدای ملت و فرزند شهیدش "عمرو" بپیوندد.
شاخه نظامی جنبش حماس در بخش دیگری از این بیانیه به سوابق نظامی رئیس ستاد کل خود پرداخت و اعلام کرد: این فرمانده فداکار در تمامی میدانهای جهاد اثرگذار بود؛ از کارگاههای تولید نظامی تا فرماندهی لشکر شمال و رکن تسلیحات. او در جایگاه فرماندهی رکن اطلاعات نظامی، نقش کلیدی در موفقیت عملیات بزرگ هفتم اکتبر (طوفانالاقصی) ایفا کرد و پس از شهادت "ابوصهیب الحداد"، مسئولیت ریاست ستاد کل القسام را بر عهده گرفت.
گردانهای القسام با هشدار به رژیم صهیونیستی تأکید کرد: وحشیگری صهیونیستها به یقین آخرین فصل از عمر این اشغالگری فاشیست است که اکنون پاییز آن آغاز شده و لعنت خون بیگناهان دامنگیر آن شده است.
در پایان این بیانیه آمده است: خون فرماندهان بزرگ ما جز بر اصرار ما برای ادامه راه مقاومت و ایمان به درستی این نهج نخواهد افزود. ما به مسیری که ملتمان از یک قرن پیش آغاز کرده ادامه میدهیم تا زمانی که خداوند اذن آزادی سرزمین و مقدساتمان را از لوث وجود غاصبان صادر فرماید.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز چهارشنبه تائید کرد که «محمد عوده» فرمانده گردانهای شهید عزالدین القسام شاخه نظامی این جنبش به شهادت رسیده است.