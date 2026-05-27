دولت و مجلس انگلیس با هدف مقابله با روشهای مخرب و حفاظت از سلامت روان نسل جوان، لایحه ممنوعیت دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی را مشابه الگوی استرالیا نهایی کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن، مقام های انگلیس اعلام کردند که دوران آزادی بیحد و حصر در فضای مجازی برای کودکان به پایان رسیده و دولت وارد نبردی مستقیم با سکوهای دیجیتال شده است.
بر اساس بررسیهای گسترده اتحادیه پزشکان انگلیس، محتوای اعتیادآور، خشونتآمیز و نفرتپراکن در شبکههای اجتماعی، امنیت و سلامت روان کودکان را به شدت به خطر انداخته است، تا جایی که پزشکان خواستار دخالت فوری نهادهای مسئول برای «نجات کودکان» شدهاند.
گزارش مشترک ۴۵۴ پزشک در انگلیس نشان میدهد که نیمی از آنان، هر هفته، کودکانی را درمان میکنند که آسیبهای جسمی و پریشانیهای روانی آنان به طور مستقیم با محتوای فضای مجازی در ارتباط است.
افزایش اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و کاهش تمرکز از پیامدهای اصلی این بحران اعلام شده است. همزمان با ممنوعیت ورود تلفن همراه در ۹۰ درصد مدرسه های انگلیس، رسانههای این کشور با نگاهی به تجربه موفق استرالیا در منع دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی، به دنبال اجرای قوانین سختگیرانهتری برای حفاظت از رشد ذهنی و عاطفی نوجوانان هستند.