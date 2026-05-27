بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان اعلام کرد: با دستور قضایی، تصویر متهم فراری برای شناسایی و دستگیری و جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع حقوق اولیای دم منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان با اشاره به روند رسیدگی به پرونده قتل خواهری در لاهیجان به دست برادر به نیت تصاحب میراث خانوادگی گفت: با همکاری و همراهی بازپرس ویژه قتل دادسرای لاهیجان و تلاش شبانه‌روزی و مستمر کارآگاهان پلیس آگاهی، عوامل دخیل در این جنایت شناسایی و دستگیر شدند.

مراد قربان زاده هریس افزود: تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد دقیق پرونده، نحوه مشارکت متهمان و دستگیری متهم اصلی متواری همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با عاملان این جنایت برخورد خواهد کرد.

بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان نیز با اشاره به متواری بودن متهم اصلی پرونده اعلام کرد: با دستور قضایی، تصویر متهم فراری برای شناسایی و دستگیری او و جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع حقوق اولیای دم منتشر شده است.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از محل اختفای نامبرده، مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: درپی تیراندازی و قتل زنی جوان در آرامستان آقا سید مرتضی لاهیجان، رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه پلیس قرار گفت که در بررسی اولیه، نقش اختلاف خانوادگی در وقوع این قتل مشخص شد.

در بررسی‌های تکمیلی کارآگاهان پلیس مشخص شد که بردار این زن با انگیزه تصاحب میراث خانوادگی، با برنامه ریزی قبلی و استفاده از سلاح گرم، با همکاری چند نفر از همدستانش صحنه سازی کرده و پس از شلیک و قتل خواهر خود، از صحنه متواری شده است.

پلیس آگاهی گیلان در عملیاتی و ضربتی موفق شد ۴ نفر از عوامل مرتبط با این جنایت شامل راننده خودرو و ۳ نفر دیگر که به اشکال مختلف، با قاتل همدستی کرده‌اند را شناسایی و دستگیر کند.

همچنین سلاح کلت بکار رفته در این قتل به همراه باقی مانده فشنگ‌های هم از مخفیگاه متهمان کشف شد.

در حال حاضر متهم اصلی پرونده، برادر مقتول متواری است و تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس برای دستگیری وی، با توجه به مستندات و اعترافات همدستان ادامه دارد.