به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ مرتضی نوری پناه گفت: مأموران پلیس از فعالیت عوامل قاچاق انسان که در حوزه اغفال، اخاذی از اتباع خارجی و ارائه خدمات، و تسهیل انتقالشان در سطح کشور فعال بوده مطلع، و در اقدامی عملیاتی در یکی از روستا‌های شهرستان ایرانشهر، ۴ نفر سرشبکه اصلی این باند قاچاق انسان را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه انتقال اتباع بیگانه از طریق خودرو‌های شوتی توسط قاچاقچیان انسان باعث تصادف منجر به فوت، جراحت تعداد زیادی از اتباع و هم وطنان در محور‌های مواصلاتی می‌شود، به شهروندان توصیه کرد: از ارائه هرگونه خدمات اعم از اجاره اصناف، منازل، باغ‌ویلاها، در اختیار قرار دادن کارت بانکی، سیم‌کارت، خودرو و ایجاد زمینه هرگونه کسب‌وکار و اشتغال برای اتباع بیگانه غیرمجاز خودداری و هرگونه اطلاعاتی در این خصوص را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.