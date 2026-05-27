سارا فلاحی گفت: عدالت پرداختی و اصلاح ساختار استخدامی در صنعت نفت ایلام، پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، امروز در دیدار با کارکنان شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان ایلام، ضمن تبریک عید قربان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا؛ بهویژه رهبر شهید، از تلاشهای شبانهروزی کارکنان صنعت نفت در شرایط سخت و حساس کشور قدردانی کرد.
وی یکی از مهمترین دغدغههای خود را تعیین تکلیف وضعیت کارکنان پیمانکاری و نیروهای غیررسمی عنوان کرد و افزود: امیدواریم هرچه زودتر رابطه این نیروها با دولت مستقیم شود تا بتوانند به حقوق واقعی خود برسند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: این موضوع را شخصاً بهصورت مرحلهبهمرحله پیگیری کردهام و با عارف، معاون اول رئیس جمهور و شخص رئیسجمهور نیز در این باره گفتوگو شده است تا عدالت در پرداختها اجرایی شود.
فلاحی با انتقاد از برخی سازوکارهای موجود در نظام اداری و استخدامی کشور گفت: متأسفانه گرفتن حق به یک رایزنی تبدیل شده است، ساختار اداری و استخدامی باید اصلاح شود و بر پایه شاخص کار و شایستگی پیش برود.
وی همچنین از پیگیری برای احداث یک بیمارستان جدید در استان خبر داد و گفت: در جلسه روز ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۴ با همراهی فریدون همتی، دیگر نماینده استان، مرحله اول یک بیمارستان ۳۰۷ تختخوابی مصوب شد و اقدامات اجرایی آن برای عملیاتی شدن در استان در حال انجام است.
فلاحی با قدردانی از صدا و سیما و دیگر رسانههای استان بهعنوان دیدهبانان کشور، ابراز امیدواری کرد: با همدلی، تلاش و انسجام، کشور از بحرانها عبور کند.