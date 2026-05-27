فرماندار سلسله گفت: با هدف تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و با همت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش، طرح آبرسانی و آسفالت روستای میوله سلسله کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار سلسله در مراسم کلنگ زنی طرح آبرسانی و آسفالت روستای میوله سلسله با ارج نهادن به نقش کلیدی نیرو‌های مسلح در پیشبرد طرحهای توسعه‌ای افزود: قرارگاه محرومیت زدایی ارتش به عنوان بازوی اجرایی و توانمند در عملیات‌های زیر ساختی، از مدیریت جهادی و ظرفیت‌های راهبردی خود در خدمت به مناطق محروم بهره جسته است.



مریم ملکی صادقی گفت: این طرح با هدف بهبود کیفیت زندگی حدود ۵۰ خانوار در روستای میوله و ایجاد زمینه برای مهاجرت معکوس به روستا انجام شده است.



