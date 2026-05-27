نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در برنامه شبهای الوند سیمای مرکز همدان گفت: مجلس همچنان پای کار مردم بوده و هیچگاه تعطیل نبوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان، حجت الاسلام احد آزادیخواه افزود: بنا بر دستور شعام هنوز مجوز تشکیل جلسات حضوری صحن داده نشده، اما از سه هفته پیش جلسات صحن مجلس به صورت وبیناری در حال برگزاری است.
او با تاکید بر اقدمات نظارتی مجلس همچون برگزاری جلسات مختلف با وزرا و دولت و سفرهای نظارتی به نقاط مختلف کشور تاکید کرد: نمایندگان مجلس بیش از گذشته در حال نظارت و تلاش در موضوعات مختلف به ویژه معیشت مردم و گرانیها هستند.
نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: قانون مدیریت تنگه هرمز در کمیسیون تخصصی و مرکز پژوهشهای مجلس در حال بررسی است و این بررسیها به قید فوریت در حال پیگیری است.
آزادیخواه افزود:پس از اتمام بررسی کمیسیون و مرکز پژوهشها لایحه مدیریت تنگه هرمز برای تصویب و تبدیل شدن به قانون اساسی به صحن ارجاع خواهد شد.
او در پایان به موضوع تشکیل جلسات حضوری صحن مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: نمایندگان در شورای عالی امنیت ملی برای تشکیل حضوری این جلسات درخواست دادهاند، اما هنوز جوابی از سوی شعام به ما داده نشده است.