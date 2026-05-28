محمدعلی زمانیان نویسنده و محقق در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،گفت: کتاب «بیست میکرون دقت» به قلم میلاد حبیبی و به روایت بخشی از پیشرفت‌های دانشجویان و نخبگان ملی می‌پردازد.

زمانیان افزود: آثار مکتوب حوزه پیشرفت می‌توانند مخاطبان و مردم کشور را با پیشرفت‌های انجام‌شده در اقصی نقاط کشور و توسط اقشار مختلف آشنا کنند.

وی گفت: در یکی از آخرین یادگاری‌های رهبر شهید نیز بر نقش راویان پیشرفت و فعالان این عرصه تأکید شده و این افراد خود بخشی از پیشرفت کشور به شمار می‌آیند.

این نویسنده و پژوهشگر در پایان با اشاره به اهمیت کتاب «بیست میکرون دقت» افزود: این اثر می‌تواند برای مخاطبان، به‌ویژه دانشجویان و نخبگان ملی، روایتی تازه از پیشرفت و تلاش‌های علمی ارائه کند.

زمانیان با اشاره به اینکه، این اثر در ایام جنگ رمضان آماده انتشار بود، اما با کمی وقفه برای هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب منتشر شد، گفت: تقارن جنگ رمضان با موضوع روایت پیشرفت، فرصتی فراهم کرد تا نگاه جامعه بیش از پیش به نقاط برجسته پیشرفت در کشور معطوف شود؛ پیشرفت‌هایی که گاه مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، در حالی که دشمن به آنها توجه داشته و حتی برای آسیب‌زدن به آنها تلاش کرده است.

وی همچنین درباره نمایشگاه مجازی کتاب افزود: با توجه به شرایط جنگی که در کشور وجود داشت، این بستر به مخاطبان کمک کرد تا در میان هزاران و صد‌ها هزار عنوان کتاب، اثر مورد نظر خود را هدفمندتر و بهتر پیدا کنند و نیز نیازی به طی کردن مسافتی از شهر‌های خود به تهران نداشتند.

وی افزود: این شیوه باعث می‌شود مخاطب از نظر موضوعی و محتوایی سریع‌تر به کتاب برسد و بتواند بدون نیاز به حضور فیزیکی در نمایشگاه، کتاب مورد نظر را از طریق پست رایگان درب منزل دریافت کند.

این نویسنده و پژوهشگر با بیان اینکه نمایشگاه مجازی کتاب موجب صرفه‌جویی در زمان می‌شود، تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از مخاطبان با گوشی و فضای آنلاین درگیر هستند، این شیوه می‌تواند جایگزینی مناسب برای حضور حضوری باشد و از مشکلاتی مانند آلودگی هوا و ترافیک نیز بکاهد.