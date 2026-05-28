میلاد حبیبی: خودکفایی ایران در ساخت دستگاه جراحی چشم در کتابی با عنوان "بیست میکرون دقت" روایت شده است.
حبیبی محقق و نویسنده کتاب بیست میکرون دقت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،گفت: کتاب جدیدی به نام «بیست میکرون دقت» از مسیری پرچالش پرده برمیدارد.
وی افزود: داستان کتاب به روایت جوانان ایرانی میپردازد که موفق به بومیسازی دستگاه شبیهساز جراحی چشم شده و اکنون این فناوری را به بازارهای جهانی صادر میکنند.
حبیبی گفت: نکته قابل توجه این موضوع آن است که این دستاورد، ایران را پس از آلمان در جایگاه دوم جهانی قرار داده است.
این محقق و نویسنده افزود: موضوع این کتاب در ذیل «روایت پیشرفت» قرار میگیرد و تلاش دارد یکی از دستاوردهای مهم یک شرکت دانشبنیان ایرانی را روایت کند. به گفته او، سالهاست که تجربهنگاری و ثبت روایت پیشرفتهای کشور آغاز شده، اما هنوز ظرفیتهای زیادی در این حوزه مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه عدم روایت این دستاوردها تنها «نگفتن» نیست بلکه به مرور موجب فراموشی و از بین رفتن حقیقت میشود، افزود: «بیست میکرون دقت» تلاشی است برای ثبت مسیری که یک تیم جوان برای رسیدن به خودکفایی در یک حوزه تخصصی طی کرده است.
میلاد حبیبی، نویسنده و پژوهشگر کتاب «بیست میکرون دقت» با اشاره به اینکه محور اصلی کتاب، طراحی و ساخت یک دستگاه شبیهساز جراحی چشم است، گفت: این تیم در برخورد با یک نیاز جدی در کشور متوجه شد که نمونه خارجی این دستگاه به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها قابل بهروزرسانی نیست و همین مسئله آنان را به سمت بومیسازی این فناوری سوق داد.
این نویسنده افزود: اعضای این مجموعه از فارغالتحصیلان دانشگاه شریف هستند که فعالیت خود را از دوران دانشجویی و در قالب فعالیتهای تشکیلاتی آغاز کردند و بعدها با تشکیل یک شرکت دانشبنیان، مسیر حل مسئله و فعالیت اقتصادی را دنبال کردند.
حبیبی با اشاره به اینکه کتاب در قالبی مستندداستانی و در سه بخش تدوین شده است؛ گفت: بخشی از آن به دوران دانشجویی و شکلگیری تیم اختصاص دارد، بخش دوم به تلاشهای فنی و مهندسی برای بومیسازی دستگاه میپردازد.
وی افزود: بخش سوم نیز به تولید، تأمین نیاز داخلی و ورود محصول به بازارهای جهانی اختصاص یافته است.
حبیبی با اشاره به اینکه تنها یک شرکت آلمانی پیش از ایران موفق به ساخت این دستگاه شده بود، اظهار کرد: نمونه ایرانی نهتنها توانسته نیاز داخلی را به طور کامل برطرف کند، بلکه اکنون با قیمت رقابتی به بازارهای خارجی از جمله چین نیز صادر میشود.
وی با بیان اینکه این شرکت علاوه بر ساخت این دستگاه، به فناوریهای دیگری نیز در حوزه تجهیزات هایتک دست یافته است، گفت: مبنای اصلی این دستگاه واقعیت مجازی است و سرریز دانش حاصل از آن در تولید تجهیزات دیگر نیز به کار گرفته شده است.
نویسنده کتاب «بیست میکرون دقت» در پایان تأکید کرد: مخاطب اصلی این کتاب دانشآموزان و دانشجویان هستند و این اثر میتواند در شرایطی که برخی رسانهها به دنبال القای ناامیدی هستند، روایتگر امید، تلاش و خودباوری نسل جوان ایرانی باشد.
کتاب «بیست میکرون دقت» در انتشارات راه یار و به مناسبت نمایشگاه هفتمین مجازی کتاب منتشر و روانه بازار نشر شد.