سطح زیر کشت زیره سبز و سیاه در استان سه هزار و ۲۰۵ هکتار است که عملکرد در واحد سطح به ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بر اساس این گزارش، میانگین تولید سالانه زیره در استان هزار و ۸۲ کیلوگرم برآورد شده و پیش‌بینی تولید امسال حاکی از جایگاه مطلوب این محصول در کشور است.

شهرستان‌های اسفراین، راز و جرگلان، مانه، سملقان و شیروان به ترتیب رتبه‌های برتر تولید زیره در استان را دارند.

خراسان شمالی در مجموع تولید و سطح زیر کشت زیره سبز و سیاه، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.