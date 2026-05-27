به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هیئت اجرایی فدراسیون دو و میدانی، اسامی ورزشکاران منتخب و دعوت شده به دومین دوره مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ، گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان را اعلام کرد.

بر همین اساس در بخش آقایان، یوسف آذریان، سمیر اقبالی، صادق صمیمی، حسین روزگار، محمدرضا ضیایی، بنیامین یوسفی، میلاد ناصح جهان، سینا نجفی، یاسین گل محمدی، امیرحسین عزیزی، مانی مختاری، سبحان احمدی، ارسلان حمیدی، علی امیریان، امید امیریان، امیر مهدی رضوانی، حسین نوری، آرش سیاری، امیررضا مرادی و هادی شاهمرادی نفرات دعوت شده هستند.

در بخش بانوان نیز حمیده اسماعیل نژاد، فرزانه فصیحی، ساناز امیری پور، پردیس عبدالمحمدی، زهرا زارعی، آرزو محمدی رضایی، زهرا زارعی، مریم محبی، نگین عدالت، نازنین فاطمه عیدیان، آیدا نارویی، تکتم دستاربندان، کژان رستمی، مهسا میرزاطبیبی، سمیرا کرد علی، فاطمه خدایی، کیمیا فراهانی، ریحانه مبینی، مارال عطاردی کیا، صبا خراسانی، فائزه طباطبایی، فائزه آشورپور، فاطمه محیطی زاده، زهرا عرب رستمی، مهدیه حکمت سرا، زهرا نجفی، مانا حسینی، مریم کاظمی، پریسا نبی زاده، فاطمه عرب رستمی، عسل علی قلی و محیط نعیمی حضور خواهند داشت.

دومین دوره مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ، ۱۱ خرداد در بخش آقایان در ورزشگاه دکتر شریعتی کرج و ۱۳ خرداد در بخش بانوان در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری خواهد شد.