معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از کاهش حدود ۳۰ درصدی سطح زیر کشت پنبه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عزیزی گفت: این موضوع به دلیل محدودیت منابع آبی و کاهش تخصیص آب به کشتهای بهاره رخ داده است.
وی افزود: امسال کشاورزان خراسان شمالی بین ۶ تا ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی خود را به کشت پنبه اختصاص دادهاند، در حالی که این میزان در سال گذشته حدود ۹ هزار هکتار بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش منابع آبی و اولویت تامین آب شرب، آب سدها برای کشتهای بهاره از جمله پنبه اختصاص نیافته و همین موضوع کاهش سطح زیر کشت این محصول را در پی داشته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: پنبه از محصولات پرمصرف آبی است و ضروری است کشاورزان به سمت استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و کشت محصولات کمآببر حرکت کنند.