به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از تمدید مهلت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد.

حمید زینل پور اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای تکریم مودیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی، اگر مودیان حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۱ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ از طریق سامانه مودیان اقدام کنند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ خواهند کرد تا جریمه‌های موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مربوط به مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در خلاصه عملکرد) و جرایم موضوع ماده (۳۷) قانون مذکور (نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات محاسبه شده در خلاصه عملکرد مستردشده تا تاریخ یادشده) ۱۰۰ درصد بخشیده شود.

وی افزود: بر این اساس بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، از طریق تکمیل فرم الکترونیکی «جزییات اطلاعات معاملات» در خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مودیان، برای فصل زمستان ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه ۱۴۰۵/۳/۱۱ افزایش یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خاطرنشان کرد: آخرین مهلت تکمیل جزییات اطلاعات معاملات از طریق بارگذاری فایل، نیز پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۰ اعلام شده است.