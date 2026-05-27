رزمایش مدیریت مصرف برق با عنوان «جهاد صرفه‌جویی» باهدف افزایش آگاهی شهروندان در خصوص شیوه‌های ساده، اما مؤثر کاهش مصرف برق، در محله فرهنگیان ۲ قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در آیین آغاز رزمایش مدیریت مصرف برق مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم، با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی، گفت: فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت مردمی مهم‌ترین راهکار برای عبور موفق از دوره‌های اوج مصرف برق است و اجرای برنامه‌های میدانی و چهره‌به‌چهره می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در اصلاح الگوی مصرف داشته باشد.

مهدی متقیان افزود: پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز اختلال در خدمات عمومی، نیازمند همکاری همه اقشار جامعه بوده و امروز مدیریت مصرف، یک مسئولیت اجتماعی و ملی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر نقش محلات و گروه‌های مردمی در تحقق اهداف مدیریت انرژی خاطرنشان کرد: اجرای رزمایش «جهاد صرفه‌جویی» با رویکرد مردمی، اقدامی مؤثر در راستای افزایش تاب‌آوری شهری و تحقق اهداف پدافند غیرعامل در حوزه زیرساخت‌های حیاتی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم با اشاره به افزایش آگاهی شهروندان نسبت به شیوه‌های ساده، اما مؤثر کاهش مصرف برق گفت: این آگاهی می‌تواند سهم مهمی در کاهش بار شبکه و جلوگیری از خاموشی‌ها داشته باشد.

در این رزمایش، تیم‌های مشترک متشکل از نیرو‌های بسیج، کارشناسان شرکت توزیع برق و فعالان محلی با حضور در منازل مسکونی، ضمن ارائه توصیه‌های آموزشی درباره راهکار‌های صرفه‌جویی، بروشور‌ها و بسته‌های فرهنگی مرتبط با مدیریت مصرف برق را میان شهروندان توزیع کردند.

آموزش استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، خاموش کردن وسایل غیرضروری در ساعات اوج مصرف و ترویج الگوی صحیح مصرف از جمله محور‌های این طرح است.

نمایندگان شرکت توزیع برق قم نیز در این برنامه با ارائه توضیحاتی درباره وضعیت مصرف برق در استان، بر ضرورت همراهی مردم برای حفظ پایداری شبکه تأکید کردند و خواستار مشارکت عمومی در اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف شدند.

رزمایش «جهاد صرفه‌جویی» در روز‌های آینده نیز در سایر محلات قم ادامه خواهد داشت و مسئولان بر این باورند که استفاده از ظرفیت مردمی و محله‌محور، نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و ارتقای امنیت انرژی ایفا خواهد کرد.