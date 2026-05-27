اوقات شرعی ۷ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۸ مه ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی به شرح زیر است:

اذان صبح: ۳ و ۳۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۳ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۱۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۳۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۵ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله المللک الحق المبین

حدیث روز:

امام باقر علیه‌السلام فرمود: إِنَّ اَللَّهَ یُحِبُّ هِرَاقَةَ اَلدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ اَلطَّعَامِ.

خداوند قربانى کردن و اطعام کردن را دوست دارد. (المحاسن ج۲ ص۳۸۷)

احکام شرعی:

شک بعد از سلام

سوال: لطفاً شک بعد از سلام را توضیح دهید خصوصاً اگر بعد از سلام فراموش کنیم که چند رکعت نماز خوانده‌ایم؟

جواب: اگر بعد از سلام نماز در تعداد رکعات نماز شک کند در صورتى که یک طرف شک او صحیح باشد مثلاً در نماز چهار رکعتى شک کند سه یا چهار یا پنج رکعت خوانده، اعتنا نمىکند ولى اگر هر دو طرف شک او باطل باشد مثلاً در نماز چهار رکعتى شک کند سه یا پنج رکعت خوانده است، نماز باطل است. (استفتائات مقام معظم رهبری)