به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان گفت: لایروبی مسیل‌های منتهی به تالاب جازموریان با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول و فرمانداران قرار خواهد گرفت.

دکتر محمدعلی طالبی در نخستین جلسه ستاد سیاست‌گذاری، هماهنگی و مدیریت پدیده گرد و غبار استان کرمان گفت: سال گذشته با هماهنگی دستگاه‌های مختلف و همچنین مشارکت بخش خصوصی، اقدامات مناسبی در زمینه لایروبی مسیل‌ها انجام شد که بخشی از نگرانی‌های ناشی از سیلاب‌ها برطرف کرد.

وی افزود: با توجه به گزارش ارائه‌شده و تهدید‌های احتمالی ناشی از وقوع سیلاب در مناطق جنوبی استان، پیگیری لایروبی مسیل‌های منتهی به تالاب جازموریان در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمان گفت: هدف از اجرای این اقدامات، کاهش تهدید‌های ناشی از سیلاب و فراهم کردن شرایط برای ورود هرچه بیشتر آب به تالاب جازموریان است.