به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله رکابزنان پس از یک روز استراحت در مسیر ۲۰۲ کیلومتری از کاسانو - د - آدا تا آندالو رقابت کردند و نتایج به این شرح اعلام شد:

۱-میکل ولگرن دانمارکی از تیم ایزی پست با ۴:۴۱:۳۳ ساعت

۲- آندری لکنیسوند نروژی از تیم یونو ایکس موبایلیتی با ۰:۰۳ اختلاف

۳- دامیانو کاروسو ایتالیایی از تیم ویکتوریوس با ۰:۰۶ اختلاف

- در رده بندی کلی تور جیرودیتالیا پس از ۱۷ مرحله، یوناس وینگه گارد از دانمارک و تیم ویسما با مجموع زمانی ۶۶:۵۷:۱۴ ساعت پیشتاز است و فلیکس گال از اتریش و تیم دکاتلون با ۴:۰۳ دقیقه اختلاف دوم و تیمن آرنسمان از هلند و تیم اینوس با ۴:۲۷ دقیقه اختلاف سوم هستند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات قهرمان شد و دانیل فیلیپه مارتینس از کلمبیا و تیم بورا و گرینت توماس از انگلیس و تیم اینوس دوم و سوم شدند.

- در تاریخ تور جیرودیتالیا که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، فاستو کوپی اسطوره رکابزنی ایتالیا با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی رکورد دار است. آلفردو بیندا از ایتالیا با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ادی مِرکس ستاره اسبق دوچرخه سواری جهان از بلژیک با ۵ قهرمانی سوم هستند.