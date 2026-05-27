آیین رونمایی از کتاب «کودتای بابونه‌ها»، اثر شاعر جوان دورودی، محمد یوسفی، با استقبال گسترده مردم ادب‌دوست شهرستان دورود برگزار شد.





در این مراسم استاد حمیدرضا شکارسری و استاد پرویز بیگی حبیب‌آبادی، از شاعران برجسته معاصر، به‌عنوان مهمان حضور یافته و به سخنرانی و شعرخوانی پرداختند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، آیین رونمایی از کتاب «کودتای بابونه‌ها» با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود و انجمن ادبی حافظ این شهرستان برگزار شد.در این مراسم استاد حمیدرضا شکارسری و استاد پرویز بیگی حبیب‌آبادی، از شاعران برجسته معاصر، به‌عنوان مهمان حضور یافته و به سخنرانی و شعرخوانی پرداختند.

امام جمعه شهرستان دورود نیز ضمن اشاره به استقبال پرشور مردم از این همایش، بر ضرورت و اهمیت برگزاری چنین برنامه‌های فرهنگی و ادبی تأکید کرد.