آیین رونمایی کتاب «کودتای بابونهها» در دورود
آیین رونمایی از کتاب «کودتای بابونهها»، اثر شاعر جوان دورودی، محمد یوسفی، با استقبال گسترده مردم ادبدوست شهرستان دورود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، آیین رونمایی از کتاب «کودتای بابونهها» با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود و انجمن ادبی حافظ این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم استاد حمیدرضا شکارسری و استاد پرویز بیگی حبیبآبادی، از شاعران برجسته معاصر، بهعنوان مهمان حضور یافته و به سخنرانی و شعرخوانی پرداختند.
امام جمعه شهرستان دورود نیز ضمن اشاره به استقبال پرشور مردم از این همایش، بر ضرورت و اهمیت برگزاری چنین برنامههای فرهنگی و ادبی تأکید کرد.
در ادامه، شماری از شاعران شهرستان و استان به شعرخوانی پرداختند و در پایان مراسم نیز از کتاب محمد یوسفی رونمایی شد.
کتاب شعر «کودتای بابونهها»، اثر شاعر جوان دورودی، محمد یوسفی است که انتشارات فصل پنجم ان را به چاپ رسانده است .