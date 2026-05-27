آتش نشانان رشت پس از مشاهده مستقیم انفجار و آتش سوزی دکّه مقابل ایستگاه آتش نشانی در بلوار شهید انصاری رشت، به سرعت حریق را مهار و محل را ایمن سازی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی انفجار و آتش سوزی دکّه اغذیه فروشی در بلوار شهید انصاری رشت و مشاهده همزمان آتش نشانان ایستگاه ۴ آتش نشانی روبه روی محل حادثه، به سرعت گروه عملیاتی دست بکار شدند و آتش را خاموش کردند.

شهرام مومنی علت این حادثه را نشت سیلندر گاز عنوان کرد و افزود: آتش نشانان عملیات ایمن سازی سیلندر‌های گاز را به سرعت انجام دادند.

وی گفت: مرد ۴۵ ساله فروشنده این دکّه که از ناحیه دست مصدوم شده بود، پس از اقدامات درمانی اولیه نیرو‌های اورژانس، به بیمارستان منتقل شد.