مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: صبح امروز به همت خیرین و مردم نوعدوست استان تعداد ۲۰۲ رأس دام سبک و سنگین با شرایط شرعی و بهداشتی ذبح و در بین نیازمندان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این دام‌ها شامل ۲۰۰ راس دام سبک و ۲ راس دام سنگین به ارزش حدود ۸۰ میلیارد ریال در محل کشتارگاه صنعتی بجنورد ذبح و در بین نیازمندان توزیع شد.

این اقدام از محل کمک‌های خیرین و با هدف کمک به معیشت خانواده‌های نیازمند در قالب طرح نذر قربانی انجام شده و گوشت ذبح شده با الویت خانواده‌های ایتام و بیماران صعب‌العلاج که از قبل شناسایی شده‌اند توزیع شد.