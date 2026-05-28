مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: صبح امروز به همت خیرین و مردم نوعدوست استان تعداد ۲۰۲ رأس دام سبک و سنگین با شرایط شرعی و بهداشتی ذبح و در بین نیازمندان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این دامها شامل ۲۰۰ راس دام سبک و ۲ راس دام سنگین به ارزش حدود ۸۰ میلیارد ریال در محل کشتارگاه صنعتی بجنورد ذبح و در بین نیازمندان توزیع شد.
این اقدام از محل کمکهای خیرین و با هدف کمک به معیشت خانوادههای نیازمند در قالب طرح نذر قربانی انجام شده و گوشت ذبح شده با الویت خانوادههای ایتام و بیماران صعبالعلاج که از قبل شناسایی شدهاند توزیع شد.