به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه با تبریک انتخاب مجدد دکتر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی، گفت: پیگیری مجدانه حقوق مردم به خصوص نسبت به امر معیشت آنان و مهار تورم و مبارزه با گرانی و گرانفروشی از موضوعات مهمی است که امیدوارم در تحقق آن همچون گذشته موفق و مؤید باشید.

متن پیام تبریک آیت الله حسینی بوشهری در پی انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر قالیباف (زیدعزه)

سلام علیکم و رحمة الله

انتخاب مجدد شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی که نشان از اعتماد نمایندگان مردم به مدیری توانمند و متعهد می‌باشد را صمیمانه تبریک می‌گویم.

ریاست مجلس علاوه بر مسئولیت سنگین رئیس قوه مقننه و اداره مجلس، دارای یک جایگاه ملی و بین المللی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.

همراهی و همدلی جنابعالی با سایر قوا در تمشیت امور کشور و پیگیری مجدانه حقوق مردم به خصوص نسبت به امر معیشت آنان و مهار تورم و مبارزه با گرانی و گرانفروشی از جمله موضوعات مهمی است که امیدوارم در تحقق آن همچون گذشته موفق و مؤید باشید.

همچنین لازم می‌دانم حقیقتا از مجاهدت‌های شما در طول هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و پذیرش ریاست هئیت مذاکره کننده که قطعا انگیزه‌ای جز اخلاص و ایثار ــ آن هم در این شرایط خاص و حساس ــ برای آن متصور نیست، در جهت تثبیت اقتدار و استقلال کشور و پایان بخشیدن به جنگ در ذیل دستورات و رهنمود‌های مقام معظم رهبری؛ آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله) قدردانی و تشکر نمایم.

رجاء واثق دارم که شرط موفقیت شما در همه این عرصه‌ها در سایه توکل به خداوند متعال، بیشتر خواهد بود.

سید هاشم حسینی بوشهری

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم