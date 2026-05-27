نماینده‌ی ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک دهه امامت و ولایت؛ را چراغ فروزان حاکمیت عدالت‌محور علوی در برابر بن‌بست مکاتب مادی غرب دانستند .

پیام مشترک نماینده‌ی ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه به مناسبت آغاز دهه امامت و ولایت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه درمتن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عید قربان، حماسهٔ عبودیت، جلوه‌گاه سرسپردگی محض به آستان حق‌تعالی و تجلی‌گاه بریدن از علایق دنیوی به تأسی از سیرهٔ حضرت ابراهیم و اسماعیل (علیهماالسلام) است؛ و عید سعید غدیر، میعادگاه اتمام نعمت، اکمال دین و تداوم این مسیر قدسی با نصب الهی حضرت علی بن ابیطالب (علیه‌السلام) به مقام «ولایت و امامت» و امتداد حاکمیت معصوم در جامعهٔ بشری.

دههٔ امامت و ولایت، فرصتی مغتنم برای بازخوانی فلسفهٔ سیاسی اسلام و تبیین الگوی حکمرانی علوی در پهنهٔ گیتی است.

امروز که مکاتب مادیِ غرب در پاسخ به نیازهای فطری بشر به بن‌بست رسیده‌اند، غدیر با پیام بلندِ «حاکمیت ارزش‌ها، تقوا و عدالت‌محوری» و نفی استبداد و دموکراسی‌های میان‌تهی، همچون چراغی فروزان بر تارک امت اسلامی می‌درخشد.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تبلور عینی اصل اصیل ولایت فقیه و میراث‌دار راستین غدیر است؛ ثبات، اقتدار و امنیت پایدار امروز، مرهون تمسک به همین حبل‌المتین الهی است. ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد فرخندهٔ قربان و غدیر و آغاز دههٔ مبارک امامت و ولایت که یادآور پیوند ناگسستنی «نبوت» و «امامت» است، از نخبگان، خطبا، اصحاب رسانه و آحاد مردم شریف استدعا داریم با بهره‌گیری از فرصت «جهاد تبیین»، ضمن گره‌گشایی از شبهات، ابعاد معرفتی و سیاسی غدیر را برای نسل جوان تشریح نمایند.

ولایت‌مداری، رمز عبور از بحران‌ها و فتنه‌های پیچیدهٔ دشمن است و این دهه، بهترین زمان برای تجدید میثاق با آرمان‌های اصیل اسلامی و خدمت‌گزاری صادقانه به مردم متدین و غیور استان کرمانشاه است.

از درگاه خداوند متعال، عزت روزافزون ایران اسلامی و اضمحلال جبههٔ استکبار و ایادی آمریکایی - صهیونیستی را مسألت داریم.

حبیب‌الله غفوری نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ی کرمانشاه

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه