به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره ایمنی راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: طی دو ماه گذشته، عملیات خط کشی با اولویت محور‌های اصلی و شریانی در ۲۳۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان با صرف ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار اجرا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

محسن حسنی فر افزود: تا پایان سال در صورت تامین اعتبار، ۳ هزار کیلومتر از محور‌های استان خط کشی خواهد شد.

وی ادامه داد: خط کشی محور‌ها با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها، هدایت وسایل نقلیه به ویژه در شب با دید محدود، تفکیک باند‌های رفت و برگشت و کاهش تصادفات جاده‌ای انجام شده است.

حسنی فر ادامه داد: در راستای افزایش ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی علاوه بر اجرای خط کشی، ۵۰۰۰ مترمربع علائم افقی و خط نوشته اجرا، ۳۱۰۰ عدد علائم عمودی تعمیر و ۲ کیلومتر حفاظ ایمنی نصب و تعمیر شده است.