هفته بیست‌وششم لیگ دسته یک فوتبال با بازگشت نساجی به صدر جدول و شکست مس شهربابک پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته بیست‌وششم لیگ دسته یک فوتبال با برگزاری ۹ دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری شد که با پیروزی تیم‌های نساجی، صنعت‌نفت آبادان، بعثت کرمانشاه، سایپا، پالایش نفت بندرعباس، پارس جنوبی جم و نفت‌وگاز گچساران همراه بود.

نساجی با توجه به پیروزی ۲ بر یک مقابل مس کرمان ۵۳ امتیازی شد و با توجه به شکست یک بر صفر مس شهربابک مقابل سایپا به صدر جدول بازگشت.

صنعت‌نفت آبادان دیگر مدعی صعود به لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر مقابل کاراگستر به پیروزی رسید و با ۴۶ امتیاز جایگاه خود در رده سوم را تثبیت کرد.

نتایج بازی‌های این هفته به شرح زیر است:

شهرداری نوشهر صفر - پارس جم جنوبی ۲

نیروی زمینی صفر - هوادار صفر

نود ارومیه صفر - آریو اسلامشهر صفر

مس کرمان یک - نساجی مازندران ۲

بعثت کرمانشاه ۲ - شناورسازی قشم صفر

داماش گیلان صفر - نفت گچساران یک

سایپا یک - مس شهربابک صفر

پالایش نفت یک - فرد البرز صفر

نفت آبادان یک - کاراگستر شبستر صفر